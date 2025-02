Sport.quotidiano.net - Civitanovese. "Sabato al campo. Sostegno ai rossoblù»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serenità e unità. È quanto ci si augurava di vedere alcune settimane fa ed è ciò che si sta realizzando dalle parti del Polisportivo. Tutto in attesa dei risultati, certo, perché inon possono sperare di ottenere la salvezza con i pareggi, però il clima che si respira nella città costiera è quello giusto. Il gruppo è unito, la fotografia è l’abbraccio collettivo con il quale si stringe dopo ogni gol, ma anche al termine dell’allenamento. Ieri pomeriggio, dopo la seduta doppia che si è svolta alDon Silvestro Contigiani, il patron Mauro Profili ha radunato i giocatori per qualche attimo di sorrisi e battute prima di entrare negli spogliatoi. Dalla tifoseria ecco arrivare un messaggio altrettanto positivo. Domenica i supportersnon potranno prendere parte alla trasferta di Castelfidardo per via del divieto imposto dal Prefetto, ma il gruppo "Piazza Conchiglia" in un volantino invita i tifosi a presentarsi alla rifinitura dimattina "per caricare i ragazzi a dovere".