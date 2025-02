Ilrestodelcarlino.it - Citycar Hyundai, ce n'è davvero per tutti i gusti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La gammadiha tre assi nella manica, ognuno adatto a diverse esigenze. La prima vettura è la più piccola della Casa coreana, ovvero la i10. Un’auto compatta, con dimensioni adatte alla città, utili per muoversi con agilità nel traffico e per parcheggiare con comodità. Dotata di connettività e tecnologie all’avanguardia per il segmento, la i10 è disponibile con motore a benzina o GPL. Stesse opzioni per la i20, una i10 più grande, sempre destinata alla città ma dalle linee nettamente più sportive. La i20 è una delle best-seller di casa. A colpire favorevolmente gli automobilisti è il suo design elegante e sportivo allo stesso tempo, così come le funzioni di sicurezza all’avanguardia. Un’auto pensata per il piacere di guida. È infatti possibile scegliere fra il motore 1.