Cinque cani trovati morti: possibile avvelenamento

Tempo di lettura: < 1 minutoSi sospetta che sianoperrinvenuti a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno.Dopo il ritrovamento, in una zona periferica del paese, il Comune ha subito attivato i carabinieri forestali ed il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria di Salerno per accertare le cause della morte deianimali. Dalle prime verifiche pare che sui canui,con bava alla bocca, ci siano tracce di metaldeide, un composto chimico utilizzato contro le lumache, ma letale per i.Le indagini sono rese complicate dal fatto che tutti egli animali erano privi di microchip.