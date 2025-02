Ilfattoquotidiano.it - Cinque anni fa il paziente zero di Codogno, oltre 197mila persone uccise in Italia dal Covid

Era il 20 febbraio del 2020 quando all’ospedale di(Lodi) arrivò il risultato del tampone effettuato su un giovane, Mattia Maestri. Per l’iniziò l‘incubo del, pandemia che dilagò in tutto il mondo grazie a un virus sconosciuto che infettava con progressione geometrica. Maestri, giovane e in forma, fu riuscì a guarire nonostante le sue condizioni apparvero subito gravissime. Ma insono statimorti. A quelle prima infezione ufficiale, anche se probabilmente la malattia aveva cominciato a diffondersi molto prima, seguirono mesi durissimi. Ospedali al collasso, medici e infermieri stremati da turni infiniti, ambulanze in coda davanti ai pronto soccorso. Bergamo colpita così violentemente da non riuscire a garantire la cremazione ai suoi cittadini.