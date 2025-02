Bergamonews.it - Cinque anni dalla pandemia Covid, De Amici: “Nell’emergenza ripercorso un secolo di storia”

“In un anno abbiamoundi”. Così il dottor Ernesto De, noto farmacista bergamasco, ricorda l’impegno profuso dalle farmacie durante l’emergenzadallo scoppio della.Anche nei mesi più drammatici, insieme agli altri farmacisti, è stato in prima linea, sia guidando la propria farmacia sia nelle vesti di presidente dell’Ordine dei Farmacisti, carica che ha ricoperto sino alla fine del 2024: lo abbiamo intervistato chiedendogli di compiere un excursus nell’ultimo quinquennio.Che cosa ricorda della?Le farmacie sono state in prima linea ed era inevitabile che fosse così essendo uno dei capisaldi della medicina territoriale insieme ai medici di base. A fronte della drammaticità che aveva investito in quei mesi gli ospedali, se non ci fosse stato un baluardo territoriale creato dalle farmacie e dai medici di base che filtravano le necessità distinguendo fra chi poteva essere curato a casa e chi aveva bisogno di cure ospedaliere il sistema non avrebbe potuto reggere.