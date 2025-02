Ilrestodelcarlino.it - Cineturismo, aumentano i Comuni che aderiscono

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una rete sempre più ampia quella degli aderenti al protocollo d’intesa sul ‘in Vallesina’ proposto dal Comune di Jesi. Ai 24già presenti da dicembre 2023, si sono aggiunti – ieri – anche Filottrano e Montemarciano. In municipio sono arrivati i rispettivi sindaci Luca Paolorossi e Maurizio Grilli, che hanno incontrato il collega jesino Lorenzo Fiordelmondo per sottoscrivere il documento che vede coinvolta anche la Marche Film Commission. L’obiettivo è quello di accogliere nel territorio le produzioni cinematografiche, oltre a sviluppare un nuovo tipo di turismo, ovvero quello dei visitatori interessati a scoprire i set dei film e delle fiction. Il protocollo prevede diverse attività. Tra queste, la formazione al personale deiper metterli nelle condizioni di conoscere per tempo le esigenze delle produzioni e le modalità di accoglienza e supporto logistico, sia la realizzazione di una ‘location guide’ a disposizione delle produzioni stesse.