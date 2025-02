Lanazione.it - ’Cinema Cielo’ agli Impavidi, due serate con il teatro d’autore

Cresce l’attesa per il maestro delcontemporaneo Danio Manfredini, che domani e sabato sera, alle 20.30, si esibirà aldegliportando a Sarzana una vera e propria lezione dicon Cinema Cielo. In scena il riallestimento prodotto da Sardegnae Teatri di Bari di uno spettacolo cult, già premio Ubu alla miglior regia nel 2004. Il lavoro pluripremiato e amato da pubblico e critica dopo oltre dieci anni torna in scena e prende il titolo dal noto Cinema Cielo di Milano, una sala cinematografica a luci rosse da tempo chiusa, in cui è ambientato lo spettacolo. Lo spettatore avrà quindi modo di osservare così le presenze che abitano quello spazio: personaggi dolenti, emarginati e sognatori. Un’umanita` per cui il sesso é bisogno, evasione, merce e fantasma d’amore.