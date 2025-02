Liberoquotidiano.it - Cinecittà World celebra 10 anni di divertimento. Al via la stagione 2025

Con l'anteprima della festa di Carnevale - appuntamento dalle 11 di sabato prossimo, tutti rigorosamente mascherati - da venerdì 14 Marzoinaugura la sua nuova. Diecidi magia cinematografica, emozioni e avventure: il parco del cinema e della TV di Roma spegne le sue prime 10 candeline eun decennio che lo ha reso un punto di riferimento delin Italia. Dal grande schermo alla realtà: in dieciha regalato milioni di emozioni a oltre 550mila ospiti all'anno. Le sette aree a tema, i 20 set cinematografici e le 40 attrazioni, molte delle quali uniche in Italia, hanno permesso agli ospiti di volare con Leonardo Da Vinci sopra i tetti della Firenze del ‘500 a bordo del Flying Theatre Volarium – Il cinema volante - sfidare i gironi danteschi sull'Indoor Free-fall Coaster Inferno, provare l'adrenalina estrema di Altair, la montagna russa con il maggior numero di inversioni in Europa.