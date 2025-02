Romadailynews.it - Cina: Xizang inaugura primo volo di collegamento con Hong Kong

Ilcommerciale, che collega la regione autonoma sud-occidentale cinese dellocon la regione amministrativa speciale di, e’ statoto ieri mattina. Il, operato dalla Tibet Airlines con un Airbus A319, e’ attivo due volte a settimana, il mercoledi’ e la domenica. Ilparte da Lhasa alle 8:10, fa scalo nella citta’ di Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, e arriva aalle 14:35. La nuova rotta favorisce l’apertura dello, incrementa le sue industrie culturali e turistiche e rafforza i legami con la Greater Bay Area di Guangdong--Macao, secondo l’amministrazione regionale dell’Amministrazione dell’aviazione civile cinese. In precedenza, locontava due rotte internazionali: una da Lhasa a Kathmandu, in Nepal, e un’altra da Lhasa a Singapore passando per la municipalita’ sud-occidentale cinese di Cqing.