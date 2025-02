Romadailynews.it - Cina: sonda Tianwen-2 arriva al sito di lancio

Lacinese-2 per l’esplorazione di asteroidi e’ta aldidel Centro disatellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio. Ildella-2 e’ previsto per la prima meta’ del 2025. Raccogliera’ campioni da un asteroide vicino alla Terra con il codice 2016HO3 ed esplorera’ una cometa con il codice 311P, ha dichiarato l’agenzia. Attualmente, le strutture deldisono in buone condizioni e i lavori preparatori sono in corso come previsto, ha aggiunto l’agenzia. Agenzia Xinhua