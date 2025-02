Romadailynews.it - Cina: Peking University, progressi in chip quantistici fotonici integrati

Jia Xinyu, dottorando della, mostra unquantistico fotonico integrato in un laboratorio dell’universita’ a Pechino, capitale della, il 18 febbraio 2025. Gli scienziati cinesi hanno compiuto un importante passo avanti nel campo dei, dimostrando il primo entanglement quantistico multipartito “a variazione continua” e gli stati cluster sul. Questa scoperta colma una lacuna critica nello sviluppo deie getta le basi per un entanglement quantistico scalabile, con potenziali applicazioni nell’informatica quantistica e nelle reti quantistiche. La ricerca, condotta da scienziati dellae dell’Universita’ dello Shanxi, e’ stata pubblicata nell’ultimo numero di “Nature”. Wang Jianwei (al centro), un professore della, testa unquantistico fotonico integrato coni dottorandi Jia Xinyu (a sinistra) e Zhai Chonghao, in un laboratorio dell’universita’ a Pechino, capitale della, il 18 febbraio 2025.