Romadailynews.it - Cina: MOC, in corso indagini su import carne suina, prodotti lattiero-caseari da UE

L’indagine antidumping sulleazioni didall’Unione Europea (UE) e l’indagine antisovvenzioni sulleazioni didall’UE sono attualmente in, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). Laaffrontera’ questi casi in modo aperto e trasparente, sulla base delle leggi e dei regolamenti cinesi e seguendo le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, ha dichiarato He Yadong, portavoce del ministero, durante una regolare conferenza stampa. Il ministero garantira’ che i diritti di tutte le parti siano pienamente tutelati, ha aggiunto il portavoce. Nell’agosto dello sanno, laha avviato un’indagine antisovvenzioni su alcuniati dall’UE. L’indagine esamina gli eventuali danni arrecati alle industrie cinesi collegate dal primo gennaio 2020 al 31 marzo 2024.