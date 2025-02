Romadailynews.it - Cina: MOC, auspica azioni concrete UE per incontrarsi a meta’ strada su caso antisovvenzioni

Leggi su Romadailynews.it

Laspera che l’Unione Europea (UE) intraprendaper collaborare con lasulanti-sovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi, ha dichiarato He Yadong, portavoce del ministero del Commercio, in una conferenza stampa tenutasi oggi. He ha osservato che ilha suscitato una diffusa preoccupazione da parte di vari settori sia inche in Europa. Durante una videochiamata con il ministro cinese del Commercio Wang Wentao, venerdi’, Ola Kallenius, presidente dell’European Automobile Manufacturers’ Association e presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, ha ribadito che l’industria automobilistica europea sostiene e prevede una rapida risoluzione delle differenze attraverso il dialogo e la consultazione. Laha sempre fatto del suo meglio per promuovere il dialogo e la consultazione, sperando che la parte europea tenga conto delle voci dell’industria, ha dichiarato il portavoce, rispondendo a una domanda correlata.