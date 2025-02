Romadailynews.it - Cina: ministro Commercio, si oppone fermamente ad aumento di dazi USA

Lae’ fortemente insoddisfatta riguardo alla decisione degli Stati Uniti di imporre uno aggiuntivo del 10% sulle merci cinesi per questioni legate al fentanil, ha dichiarato mercoledi’ ildelWang Wentao. Wang ha formulato queste osservazioni in una lettera a Howard Lutnick, il neo-segretario aldegli Stati Uniti, congratulandosi con lui per il suo insediamento. Lae gli Stati Uniti si sono impegnati in un’ampia e approfondita cooperazione sul controllo del fentanil e sono stati raggiunti risultati significativi, ha dichiarato Wang, aggiungendo che l’unilaterale deiimposto dagli Stati Uniti ha interrotto le normali relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. Laspera di poter affrontare le preoccupazioni reciproche attraverso un dialogo e una consultazione paritari, ha dichiarato Wang.