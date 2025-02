Romadailynews.it - Cina: funzionario Commercio, multinazionali desiderano fortemente espandere presenza nel Paese

Lesono ottimiste sulle prospettive a lungo termine degli investimenti ine hanno una forte volonta’ dila loronel, ha dichiarato oggi Zhu Bing,del ministero del. Sottolineando che l’economia cinese ha una base stabile, molti vantaggi, una forte resilienza e un grande potenziale, Zhu ha affermato in una conferenza stampa che la tendenza positiva a lungo termine e le condizioni di sostegno sottostanti per l’economia cinese non cambieranno. Zhu ha dichiarato che lacontinuera’ a sforzarsi di costruire un ambiente imprenditoriale di livello mondiale e di condividere le sue opportunita’ di sviluppo con piu’ imprese finanziate dall’estero. Commentando la pratica degli Stati Uniti di imporre dazi aggiuntivi alla, ilha affermato che essa viola gravemente le regole dell’Organizzazione mondiale del