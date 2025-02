Ciclismo Volta ao Algarve | seconda tappa a Christen Vergallito 7

Leggi su Sportface.it

Jansi prende ladellaao2025. Il ciclista svizzero della UAE Emirates ha battuto il compagno di squadra Joao Almeida nel testa a testa sul al traguardo Foia dopo 4h28’44” di pedalate dalla partenza di Lagoa. Qualche metro più attardato ecco il belga Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), terzo a 0?07. Romain Bardet (Team Picnic PostNL) è quarto a 0?08 davanti al portoghese Antonio Morgado (UAE Emirates), quinto a 0?10. L’iberico l’ha spuntata al foto finish su Jonas Vingegaard. Il danese della Visma è sesto a 0?10 e guadagna tre secondi, in ottica classifica generale, su Primoz Roglic. L’alfiere della Red Bull Bora-Hansgrohe al traguardo è nono a 0?13 da. In mezzo ai contendenti alla vittoria finale ci sono l’azzurro Luca(Alpecin-Deceuninck), settimo a 0?11, e il britannico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ottavo a 0?13.