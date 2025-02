Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Viviani passa alla Lotto Cycling Team

Roma, 20 febbraio 2025 - Il ritiro può attendere, così come possono attendere le eventuali porte delle Federazione Italiana che, almeno a sentire voci sempre più ricorrenti nelle scorse settimane, si sarebbero aperte per lui per assegnargli subito un incarico di prestigio: Elianon si ferma e, anzi, continuerà a correre almeno per un'altra stagione nella. Le dichiarazioni diIl contratto siglato con la squadra belga è, appunto, annuale, ma ad oggi sbilanciarsi su cosa accadrà nel 2026 del veronese è troppo prematuro. Meglio pensare a un presente che lo vedrà ancora in gruppo dopo la separazione a fine anno dIneos Grenadiers, che quello slot da velocista lasciato vacante dal classe '89 lo ha riempito ingaggiando Caleb Ewan. Proprio il commento di, in questi ultimi giorni anche nell'elenco dei possibili nuovi ct della Nazionale maschile su strada, non si è fatto attendere.