Ciclismo UAE Tour 2025 | bis di Jonathan Milan battuti in volata Merlier e Philipsen

Secondae secondo successo perall’UAE. Grazie al traino del compagno Simone Consonni, lo sprinter della Lidl-Trek apre per primo laa 200 metri dal traguardo e si prende la quarta tappa della corsa araba ad Umm Al Quwain. Tentano la risalita negli ultimi metri Tim(Soudal Quick-Step) e Jasper(Alpecin-Deceuninck), ma sia il belga che il danese vengonodi pochi centimetri dall’italiano. Tadej Pogacar resta al comando della classifica generale. L’alfiere della UAE Emirates conserva 18? di vantaggio su Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) e 23? su Pablo Castrillo (Movistar). Terza vittoria stagionale per, seconda nell’UAE, che sta dando indicazioni importanti in vista dellao-Sanremo del prossimo 20 marzo.Le parole diwin the prize of Intergiro Sara Assicurazioni of Stage 3 – Novara-Fossano – Giro d’Italia 2024 during Stage 3 – Novara-Fossano, Giro d’Italia race in Fossano, Italy, May 06 2024“Penso di aver iniziato a sprintare un po’ troppo presto.