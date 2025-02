Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Sabato scatta la stagione in Toscana. Le squadre Elite e Under 23

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 20 febbraio 2025 - Poco più di 180 tra23, aprirannoprossimo 22 febbraio laciclistica incon la 38^ Firenze-Empoli, una classica nazionale ambita e prestigiosa. La2025 propone inottocon due compagini Continental (possono gareggiare con i professionisti in determinate gare), la MG Kvis Costruzioni e Ambiente e la novità Gragnano Sporting Club. C’è poi una new entry il Bike Academy di Capannori, mentre hanno lasciato la categoria la Mastromarco Sensi Nibali scesa negli juniores e il Velo Club Empoli. Novità anche per il Team Hopplà che ha tesserato i suoi atleti in Campania, e che farà a meno della Petroli Firenze che si è concessa un anno sabbatico. La Firenze-Empoli (il via dal Piazzale Michelangelo alle 11,45) è lunga 149 km e l’arrivo in via Carraia a Empoli poco dopo le 15,30.