Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'addio di Bennati alla Nazionale: “Un bel sogno purtroppo finito”

Roma, 20 febbraio 2025 - Un nuovo ct l'Italia delsu strada maschile non ce l'ha ancora, ma da oggi si può ufficialmente archiviare la sfortunata gestione targata Daniele, che con un lungo post sulla propria pagina Instagram chiude (non senza polemiche) un triennio di certo non memorabile. Il post didi"Finisco con le stesse parole con cui ho iniziato nel novembre del 2021. Per me guidare ladisu strada è stato unbellissimo, prima ad occhi chiusi,poi ad occhi aperti e per questo ringrazio chi me l'ha fatto vivere, cioè la Federazione Ciclistica Italiana e tutti quelli che con me hanno condiviso gioie e dolori legati a tale esperienza". Queste le prime parole di commiato dell'ormai ex ct, che prova poi ad analizzare cosa non abbia funzionato in questo triennio.