Ciclismo la Visma-Lease a Bike attacca l' Uci | Serve darsi una svegliata sulla sicurezza

Roma, 20 febbraio 2025 - Un errore grossolano che sarà ricordato forse anche con un mezzo sorriso, ma solo perché non sono successi incidenti né ai corridori né agli spettatori: la prima tappa della Volta ao Algarve 2025, vinta da Filippo Ganna e poi annullata a causa di una clamorosa svista nel finale, con gran parte del gruppo a imboccare la strada sbagliata, appartiene già alla storia del, ma ciò non basta a sedare le polemiche. Le dichiarazioni di Ganna e dellaIl peggio ce lo si potrebbe aspettare da chi si è visto cancellare la 34esima vittoria in carriera, ma Ganna, nel suo solito stile, preferisce comunque vedere il bicchiere mezzo pieno. "Il fatto che la frazione sia stata annullata ovviamente dispiace, ma ormai è andata così e non si può fare niente.