Oasport.it - Ciclismo, finisce l’avventura di Daniele Bennati da CT della Nazionale italiana

Finecorsa.dialla guidadiè finita. L’ex velocista toscano era stato chiamato a occupare una delle ammiraglie più prestigiosestoria del pedale. Alfredo Binda, Alfredo Martini, Franco Ballerini, Paolo Bettini e Davide Cassani sono tra quelli che hanno occupato questo ruolo eaveva iniziato il suo lavoro con i professionisti dal 2022.Le soddisfazioni non sono state moltissime, anche per via di una fase in cui i talenti su strada fanno fatica a sbocciare come un tempo. Al suo posto, molto probabilmente, sarà scelto Marco Villa, che sulla pista ha ottenuto risultati di grande qualità. Non resta che attendere a riguardo le decisioniFederin proposito.L’ormai ex CT, a conferma di tutto, ha scritto un lungo messaggio sui social in cui si possono comprendere i sentimenti dell’ex corridore e cosa abbia voluto dire per lui quest’esperienza affascinante, ma anche difficile, in cui l’epilogo è stato amaro nella modalità, parlando di un licenziamento.