Ciclismo Elia Viviani firma un contratto annuale con Lotto

Leggi su Sportface.it

hato uncon il teamCycling: un annuncio importante, perché vuol dire che vedremo in gara il ciclista veronese anche nel 2025. Il 36enne, infatti, aveva annunciato di voler correre un altro anno, anche dopo aver affrontato il mancato rinnovo dicon la Ineos Grenadiers nei mesi scorsi. Con 89 vittorie in carriera e un palmares stratosferico su pista, dove ha vinto tutto tra Mondiali, Europei e Olimpiadi (dall’oro a Rio de Janeiro all’argento di Parigi, passando per il bronzo di Tokyo), l’azzurro porta sicuramente in dote tanta esperienza al servizio del team belga.Inoltre, questapermette adi poter contare su un calendario di altissimo livello. La squadra di Stéphane Heulot, infatti, riceve l’invito automatico a tutti gli eventi WorldTour.