Ci resta solo l’EuroFiction | Juventus Milan e Atalanta mostrano che il calcio italiano vale al massimo l’Europa League|Primapagina

2025-02-20 14:33:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:Derby dio o d’Italia agli ottavi,ai quarti dopo l’incrocio benevolo con Lille o Aston Villa: ci eravamo già fatti la nostra EuroVision, ci. I playoff di Champions ci (ri)mettono di fronte a una cruda realtà: la nostra dimensione ideale èLeague. Vinta dall’, sfiorata da Roma e Inter, sognata ora con ragionevoli ambizioni dalla Lazio. Nulla di disonorevole, l’importante è prenderne atto e lavorare per migliorare. Possiamo avere una locomotiva come la Juve del primo ciclo di Allegri o come l’Inter di Inzaghi, che attende con ragionevole ottimismo la campagna d’Olanda agli ottavi. Possiamo addirittura sognare un exploit come quello di due anni fa, una mini-Serie A dai quarti in poi, o come quello dell’nell’edizione covid.