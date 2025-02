Gamberorosso.it - “Ci abbiamo messo anni per uccidere le vestigia del barman da discoteca”. Intervista a Patrick Pistolesi

«Siamo stati una generazione molto ispirata, volevamo convincere il pubblico di quanto un cocktail bar potesse essere un luogo “sofisticato” e ilun professionista preparato. Ciperledelda», fache con il “suo” Drink Kong a Roma è entrato a far parte della World’s 50th Best Bars piazzandosi per quattroconsecutivi come il migliore cocktail bar d’Italia.Una nuova generazione diParla di lui e di quelli della sua generazione, che sono tantissimi, molti dei quali lavorano all'estero, da Agostino Perrone, a Simone Caporale, a Giacomo Giannotti, o ancora i ragazzi del Jerry Thomas Project, Alex Frezza. «Eravamo molto ispirati all'epoca, il pubblico ha reagito bene e oggi sempre più cocktail bar, anche in Italia, interpretano alla perfezione un modo di bere internazionale, quello checonosciuto nei film americani - uno su tutti: il capolavoro in bianco e nero Casablanca -, diventando posti speciali, sexy, dove si lasciano alle spalle i pensieri e i doveri, dove potersi rilassare alla fine di una giornata di lavoro».