Christian Pulisic spegne le polemiche | Non ho mai litigato con il Mister

Milano, 20 febbraio 2025 –lancia un messaggio al mondo Milan. Al club, ai tifosi, agli addetti ai lavori. “Non ho maicon ile non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia” le prime parole che arrivano dal profilo X dell’AC Milan a chiudere ore di sussurri e veleni dopo il doloroso epilogo della corsa in Champions League.E’ la seconda presa di posizione di un tesserato rossonero, a seguire le scuse di Theo Hernandez, al centro del mirino per quel doppio giallo costato carissimo con il Feyenoord. E non c’è misura, il giocatore americano ci va giù durissimo: “Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.