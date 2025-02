Gamberorosso.it - Christian Mandura lascia Unforgettable: "Il fine dining non morirà mai, ma è un momento di cambiamento"

Leggi su Gamberorosso.it

Non è un fulmine a ciel sereno, l'addio diad, innovativo counter restaurant - un solo grande bancone da 10 posti intorno a una postazione di lavoro con un altro mini ristorante nascosto al primo piano - che aveva smosso le acque placide della gastronomia più tradizionalista con il suo format. Fa scalpore piuttosto la sequela di chiusure importanti nella Torino gastronomica, come quella di Magorabin dopo ben 22 anni di vita, o ladi collaborazione di rango, come quella di Baronetto con Del Cambio. Da parte sua, però,aveva già dimostrato di non essere fermo a quel progetto, quando qualche mese fa lo abbiamo visto tenere a battesimo Maison Capriccioli, un ristorante di impostazione molto più tradizionale, nell'offerta gastronomica come nel format.