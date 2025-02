Calcionews24.com - Chivu si presenta al Parma: «Per me sarà una grande sfida. La mia squadra utilizzerà fin da subito quel modulo»

Leggi su Calcionews24.com

Cristiansicosì come nuovo tecnico deldopo l’esonero di Pecchia: le sue parole in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa come nuovo allenatore del, Cristiansi èto così: queste le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter Primavera. LADEL– «Ho sempre accettato le sfide, fanno parte del mio modo di essere .