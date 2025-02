Internews24.com - Chivu Parma, il tecnico ex Inter si presenta: «Ho sempre accettato le sfide, la mia stessa storia dice una cosa. Questa panchina non è un rischio ma un onore»

di RedazioneL’ex allenatore dell’Primavera, Cristian, sicosì come nuovodel: le sue parole in conferenza stampavenuto in conferenza stampa come nuovo allenatore del, Cristiansi èto così: queste le dichiarazioni dell’exdell’Primavera.LA SFIDA DEL– «Hole, fanno parte del mio modo di essere e della mia mentalità . Lola mia, non sembra ma le mie spalle sono larghe, ho girato l’Europa, ho cambiato squadre e superato infortuni. Ladelper me non è unma un».SULLA SQUADRA CHE HO TROVATO – «La squadra è valida, ma dal punto di vista dell’autostima è un po’ giù. Il mio compito è dare l’autostima alla squadra, i ragazzi devono essere più propositivi, avere più coraggio.