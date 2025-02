Inter-news.it - Chivu carico, si presenta: «Parma una sfida, il massimo per me!»

, ex giocatore e allenatore dell’Inter Primavera, oggi si èto in conferenza stampa da nuovo tecnico del.MOMENTO DI CAMBIARE – Cristianreduce dall’esperienza in Primavera sulla panchina dell’Inter, sicosì al: «Sono rimasto sorpreso dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. Contento di essere qui, conosco il progetto a lungo termine e mi fa piacere che mi abbiano scelto.è ilche io posso avere in questo momento. Mi prendo la responsabilità e mi piace lavorare con i giovani. Ci vuole qualcosa in più rispetto a quanto è stato fatto e mi riferisco ai giocatori. Quando si cambia l’allenatore ogni calciatore dà qualcosa in più per mettersi in mostra».ildellaper l’ex InterNUOVAprova a ricompattare l’ambiente accettando unanon semplice: «Nella mia vita le sfide le ho sempre accettate e hanno fatto parte della mia carriera.