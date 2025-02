Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’ambulatorio medico. Consegnate firme in Comune

È stata consegnata ieri mattina al sindaco di Montemarciano Maurizio Grilli, la petizione firmata da più di 700 persone in cui viene chiesto di interessare gli organi sanitari, a partire dal Direttore del Distretto Ast di Ancona fino all’assessore Regionale alla Sanità, per mantenere sul territorio di Marina di Montemarciano il servizio ambulatoriale dei Medici di Medicina Generale. "Il servizio è fondamentale per le categorie più fragili". L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la salute pubblica, due anni dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, che ha messo in evidenza le fragilità del sistema sanitario locale. I medici avevano informato i pazienti attraverso una lettera: "Ildi Montemarciano, con circa 9800 persone (dati Istat al 31 dicembre 2023) avrebbe diritto a 8 medici di base e ad un pediatra di base.