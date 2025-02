Ilrestodelcarlino.it - "Chiarezza sulle scuole? È tutto nel bilancio"

Il sindaco Elio Ivo Sassi replica alle critiche espresse dal consigliere di minoranza Marco Corianidi Villa capoluogo, oggetto di un’interpellanza di cui abbiamo dato notizia sul Carlino nei giorni scorsi e di fronte a cui il primo cittadino si dichiara "abbastanza sorpreso". "Le informazioni richieste sono descritte nelcomunale e relativi allegati – spiega –. La sede in cui è temporaneamente trasferito l’asilo nido, lo sottolineo, è idonea. Tanto che c’è stato rilasciato il parere autorizzativo della Commissione tecnica distrettuale che fa capo all’Unione montana dell’Appennino. La permanenza dei bambini sarà per il tempo strettamente necessario per il completamento dei lavori, che dovrà essere entro il giugno 2026". L’altro intervento di prossima realizzazione, secondo il sindaco, è legato alla riqualificazione dell’area adiacente i locali della scuola dell’infanzia, finalizzati alla realizzazione di un terminal per scuolabus dei ragazzi della scuola d’infanzia e della primaria, oltre a interventi di adeguamento dei locali.