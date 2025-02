Thesocialpost.it - Chiara Francini ricorda l’ex compagno Alessio Rapezzi: “Vivo, ma non ho scelta né un motivo”

Leggi su Thesocialpost.it

ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo primo grande amore,, scomparso un anno fa. L’attrice ha condiviso su Instagram una vecchia foto insieme, accompagnata da una frase carica di emozione:“, ma non honé un. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole. Non dà nessuna spiegazione. Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore”.Un tributo intenso e struggente, accompagnato dalle parole della canzone “” di Andrea Laszlo De Simone.Leggi anche: Mick Jagger, il figlio ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un incidente durante una partita di calcioLa tragica scomparsa diera un dirigente calcistico molto stimato, originario di Campi Bisenzio.