Chiara Francini ricorda il fidanzato morto a soli 49 anni un grande dolore che non passa mai | ecco chi è

, proprio di recente, ha condiviso una foto datata insieme al suo exAlessio,nel 2024. Ma cosa è successo?L’attrice toscana nello scatto è giovanissima e al suo fianco c’è Alessio Rapezzi, il suo exvenuto a mancare nel febbraio dell’anno scorso. Aveva solamente 49.Come èl’exdi?Alessio Rapezzi, exdi, èa 49mentre si trovava in vacanza a Sharm-El Sheik con la fidanzata. Colpito da un malore, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Ha lasciato una figlia di 19.Nella foto condivisa da, si legge la seguente didascalia:“Ale mio.VivoMa non ho scelta né un motivoIl mondo è un tipo irrazionaleFa come vuoleNon dà nessuna spiegazioneTi convieneCogliere il tempo che rimanePrima che smetta di bruciareDentro al tuo cuoreAnche il più piccolo idealeChe sta tremando di terrore”.