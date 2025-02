Today.it - Chiara Francini, le parole per l'ex fidanzato scomparso tragicamente: "Vivo ma non ho scelta"

Leggi su Today.it

ricorda il suo ex, Alessio Rapezzi,nel febbraio 2024, a soli 49 anni, mentre si trovava in vacanza a Sharm-El Sheik. L'attrice ha condiviso su Instagram una loro foto di gioventù, dedicandoglipiene d'amore: "Ale mio.ma non ho