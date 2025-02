Lopinionista.it - “Chiamami adulto”, Matteo Lancini spiega come stare in relazione con gli adolescenti

Dopo il successo di “Sii te stesso a modo mio”, “” un nuovo libro sui nostriin cerca d’identità da marzo in libreria. In, libro che conclude la trilogia iniziata nel 2021 con L’età tradita,esplora i molteplici contesti e le modalità in cui glicostruiscono relazioni: dalla famiglia alla scuola, dagli ambienti digitali alle stanze di psicoterapia, dal gruppo dei pari al rapporto di coppia.Partendo da alcuni spunti già introdotti in Sii te stesso a modo mio,l’assenza di prospettive future e la fragilità adulta che spesso ostacola un dialogo autentico, l’autore scava in profondità, rivelando che cosa serve davvero per avvicinarsi ai giovani: l’ascolto e una presenza empatica. Attraverso esempi concreti, storie personali e riflessioni incisive, il libro offre a genitori, insegnanti e psicologi gli strumenti per superare l’urgenza del fare e per imparare finalmente anella, aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti.