Chi verrà eliminato al Grande Fratello, da Amanda a Iago: risultati dei sondaggi

Mai televoto fu così affollato, lunedì scorso al GF sono finiti in nomination:Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri,Garcia, Luca Giglio, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbanda, Shaila Gatta e Stefania Orlando. E chialtra questi dieci concorrenti?Chial? Cosa dicono i.Nonostante siano molti i gieffini in nomination, ideivanno tutti nella stessa direzione. Il gieffino più votato su siti, pagine social e forum dedicati al reality di Canale 5 èGarcia (ma sicuramente i voti delle Shailenzo faranno trionfare Shaila Gatta), non sembrano a rischio nemmenoLecciso e Stefania Orlando. A rischio invece ci sono Maxime Mbanda e Maria Teresa Ruta, mentre potrebbe farcela per un pelo (ancora una volta) Luca Giglio.