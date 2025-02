Fanpage.it - Chi sono i “cani potenzialmente pericolosi”? Le razze e le tipologie di cui si parla tanto e poco si sa

Leggi su Fanpage.it

La cronaca continua a rimandare episodi tragici che riguardano determinatedi cani. Masi dice, poi, di qualiquestee soprattutto delle loro caratteristiche. Considerando che la scienza ha stabilito che non posessere classificati i cani in base alla tipologia di appartenenza, è bene sapere però l'origine e le motivazioni di cani come il Rottweiler, il Dogo Argentino, i vari Terrier di tipo Bull ma anche il Pastore Maremmano Abruzzese e il Cane Lupo Cecoslovacco per approcciare correttamente alla scelta di vivere con uno di loro.