Ilfattoquotidiano.it - “Chi prende l’Ozempic ha meno rischi di contrarre 42 malattie e di soffrire di ansia e depressione”: gli incredibili risultati del nuovo studio

I benefici dei nuovi farmaci anti-obesità superano i, ma se assunti appropriatamente. Queste, in estrema sintesi, sono le conclusioni del più ampiosull’argomento pubblicato sulla rivista Nature Medicine, a cui si vanno ad aggiungere le evidenze positive sull’argomento emerse in occasione del XXVI congresso nazionale della Società di Neuro Psico Farmacologia (SINPF), in corso a Milano.I nuovi farmaci anti-obesità comesono composti simili ad ormoni naturalmente presenti nel nostro organismo, detti agonisti o analoghi del glucagon like peptide 1 (GLP-1), per i quali sono disponibili evidenze crescenti in termini di efficacia, oltre che per il trattamento del diabete e dell’obesità, anche per altre patologie.Decine di studi suggeriscono che gli agonisti del GLP-1 potrebbero anche ridurre ilo di una serie di altre condizioni, dallecardiache alla demenza ai disturbi da uso di sostanze.