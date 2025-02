Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: i dubbi sulla morte di Andrea Prospero. Il messaggio

19 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Chi?, come sempre condotto da Federica Sciarelli. All’inizio della puntata, subito un appello e la buona notizia poco dopo: è stata ritrovata la dodicenne che si era allontanata da Torino. Il papà della giovane era al telefono proprio con la Sciarelli, per fare un sentito appello: poco dopo, la notizia comunicata dalla madre. La telefonata è stata interrotta, ovviamente: grande felicità e sorrisi.Il Caso di Angela Celentano: tramonta la pista turca“Tramonta una pista, quella turca, cioè la ragazza che viene vista in Turchia. La Procura ha chiesto l’archiviazione. Grazie ai nostri colleghi, siamo riusciti ad avere un filmato, quello di questa ragazza che abita in Turchia”, Federica Sciarelli ospita in studio Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Celentano.