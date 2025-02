Cultweb.it - Chi era Lina Merlin, la senatrice che chiuse le case di tolleranza

Leggi su Cultweb.it

è stata una delle figure politiche più rilevanti della storia repubblicana italiana. Nota per aver dato il nome alla legge che ha sancito la chiusura dellediin Italia, è stata una delle prime donne a sedere in Senato e a distinguersi per il suo impegno sociale e politico.Nata il 15 ottobre 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, Angesi laurea in Lettere e intraprende la carriera di insegnante. Durante il regime fascista, si oppone alla dittatura e decide di aderire al movimento antifascista Giustizia e Libertà, partecipando attivamente alla Resistenza. Per questo motivo viene arrestata nel 1944 e incarcerata a Milano fino alla caduta del fascismo. Dopo la Seconda guerra mondiale, poi, entra a far parte dell’Assemblea Costituente, contribuendo alla stesura della Costituzione italiana, ponendo particolare attenzione ai diritti delle donne.