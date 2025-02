Ilrestodelcarlino.it - Chi era Alberto Chersoni, morto a 19 anni in ospedale, dopo la caduta in scooter

San Lazzaro, 20 febbraio 2025 – Un’altra giovane vita che si è spezzata sulle strade della provincia. Èall’Maggiore, nella tarda serata di martedì,. Il 19enne, residente alla Ponticella, frazione di San Lazzaro, aveva avuto un incidente nel pomeriggio in via Larga a Castel Guelfo. Il ragazzo, che era in sella al suo Kymco 125, stava andando a casa dei nonni, come faceva spesso, per una visita. Qualcosa, però, deve essere andato storto, anche se non è chiaro cosa sia successo: sulla provinciale 31, via che collega l’abitato di Castel Guelfo all’outlet,ha perso il controllo del motorino, è uscito di strada, ha sbattuto contro un piccolo parapetto in cemento ed è finito nel fosso. A notarlo due ciclisti che stavano transitando e che hanno chiamato i soccorsi.