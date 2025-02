Lettera43.it - Chi è Massimiliano Caiazzo, che sarà Pino Daniele nel biopic ‘Je so’ pazzo’

Leggi su Lettera43.it

nelJe so’ pazzo, dedicato alla vita del cantautore e chitarrista napoletano scomparso nel 2015. Le riprese inizieranno a marzo e la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale entro la fine dell’anno. Il film si baserà sull’omonimo libro biografico scritto da Alessandro, figlio di, che ripercorre la storia del padre dall’infanzia difficile nei quartieri popolari di Napoli fino al grande successo.(Getty Images).La carriera di, che interpreteràNato il 28 agosto 1996 a Castellammare di Stabia,ha iniziato a studiare recitazione a 18 anni presso la scuola di cinema Méliès della sua città, per poi trasferirsi a Roma. Nel 2016 ha debuttato in televisione, nella serie Furore. Noto soprattutto per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare fuori,ha debuttato al cinema nel 2021 in School of Mafia.