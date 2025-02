Lettera43.it - Chi è l’attore che ha ricevuto più Oscar?

Gli2025 consegneranno alla storia una nuova vincitrice fra le migliori attrici protagoniste e di supporto. Tra le 10 candidate, dove figura anche l’italiana Isabella Rossellini, nessuna ha mai avuto l’onore di alzare al cielo l’ambita statuetta dell’Academy. Discorso quasi identico per gli uomini, tra cui solo Adrien Brody ha già trionfato (nel 2003 con Il pianista di Roman Polansky). Resta dunque al sicuro il record di Katharine Hepburn, l’unica nella storia ad aver vinto quattro volte a cavallo di ben cinque decenni fra gli Anni 30 e gli Anni 80. Seguono al secondo posto Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Ingrid Bergman, Jack Nicholson, Meryl Streep (regina delle nomination con 21 tra 1979 e 2018) e Frances McDormand appaiati a quota tre. E l’Italia? Sono tre gli interpreti premiati a Los Angeles: Anna Magnani, Sophia Loren (la prima per un film non in lingua inglese) e Roberto Benigni.