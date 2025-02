Dilei.it - Chi è Cynthia Erivo, l’attrice che interpreta Gesù in Jesus Christ Superstar

è un talento straordinario, un’artista che non ha paura di sfidare le convenzioni e di prendersi il palcoscenico con carisma e voce inconfondibile. Dopo aver conquistato Broadway e Hollywood conzioni indimenticabili, la star britannica si prepara a un ruolo che ha già acceso il dibattito: saràin una nuova produzione diche andrà in scena a Los Angeles nell’estate del 2025. La scelta di affidare il ruolo a una donna – per di più a un’icona nera e queer – ha diviso il pubblico, ma una cosa è certa:sa sempre come lasciare il segno.Chi è: al palcoscenico ai riflettori di HollywoodSe il mondo la sta scoprendo ora grazie a Wicked, doveElphaba al fianco di Ariana Grande,è una veterana del teatro musicale.