Screenworld.it - Chi è Carlos Diaz, coreografo di Gaia a Sanremo (che fa impazzire il web)

Leggi su Screenworld.it

Gandia è ilche sta facendoil web grazie a un video virale in cui guidanella coreografia del brano Chiamo io chiami tu, presentato a2025. Nel filmato,Gandia batte le mani e utilizza suoni onomatopeici per scandire il ritmo, creando una sequenza coinvolgente che ha attirato l’attenzione degli utenti sui social. Il suo stile unico e la sua energia hanno rubato la scena, trasformandolo in una vera star del web. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da RDS 100% Grandi Successi (@rdsofficial)Ma chi èGandia?di origine spagnola, ha costruito una carriera internazionale lavorando con alcuni dei più grandi artisti della scena musicale contemporanea. Oltre a, ha collaborato con Mahmood per la coreografia di Tuta Gold, con Tony Effe per Sesso e Samba e con star come Will Smith, Nathy Peluso, Feid & Rema e Lola Indigo.