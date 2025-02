Iltempo.it - Chi ci guadagna davvero se l'Italia è un Paese colabrodo

Leggi su Iltempo.it

E se fosse solo la punta dell'iceberg? Questo giornale insiste da mesi sul traffico illegale ed ignobile di documenti falsi per attestare una inesistente cittadinanzana o per agevolare l'ingresso sul suolo nazionale, traffico che viene adesso messo in luce definitiva da una meritoria inchiesta della Guardia di Finanza (con tanto di arresti), figlia anche dell'iniziativa del ministro degli Esteri Tajani e del gruppo di lavoro creato alla Farnesina per capire come stanno le cose. Le anime belle dell'immigrazione senza se e senza ma, dell'immigrazione (anche clandestina) come fenomeno di integrazione culturale, dell'immigrazione a tutti i costi perché serve forza lavoro, dovrebbero rivedere questa impostazione che finisce per essere colpevole copertura politica ad un fenomeno che è innanzitutto criminale sin dai primi passi (i reclutatori e gli agevolatori delle partenze), che continua ad esserlo nei trasferimenti (tutti i viaggi via mare sono dominati da mafie internazionali) e che rimane tale anche negli ultimi passaggi, quando entrano in gioco i processi autorizzativi.