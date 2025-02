Champions Psv elimina la Juve ai playoff | decide Flamingo ai supplementari

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dopo Milan e Atalanta anche lantus esce dallaLeague 2025, all’Italia resta solo l’Inter nella massima competizione europea. I bianconeri sono statiti in Olanda dal Psv Eindhoven nella partita di ritorno deivalidi per il passaggio agli ottavi di finale, 3-1 il risultato finale e un complessivo di 4-3 per gli olandesi, che avevano perso 2-1 all’andata contro i bianconeri. Are il match il gol dinel primo dei due tempi. Già dal decimo minuto subito un problema per lantus, che deve far uscire Vega per infortunio, al suo posto Cambiaso. Il Psv ha l’iniziativa dal primo minuto e i bianconeri sono in difesa, ma un lampo di Kolo Muani al 33?, su assist di Koopmeiners, mette in difficoltà il portiere olandese Benitez, palla di poco fuori sulla destra.