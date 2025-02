Sololaroma.it - Champions League, Juventus eliminata: PSG e Real Madrid dilagano

Il quadro dei playoff disi è completato nel migliore dei modi. Nella serata di oggi 19 febbraio, sono andate in scena le ultime 3 gare dei turni preliminari, che hanno regalato grande spettacolo. Si parte dal PSG, che ha annichilito per 7-0 il Brest. I parigini volano agli ottavi di finale con una prova superlativa, avendo messo sotto la luce dei riflettori ben sette marcatori diversi fra cui l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola. Per i biancorossi, invece, si interrompe il sogno europeo contro un cliente destinato ad arrivare in fondo alla competizione.Prestazione superlativa, invece, del, che supera per 3-1 un Manchester City sempre più in crisi. I Blancos hanno controllato dal primo all’ultimo minuto, non facendo mai rientrare in partita i Citizens.