Liberoquotidiano.it - Champions League, Juve eliminata ai playoff: il Psv vince 3-1 ai supplementari

diportano solo a una cocente delusione per le italiane. Dopo l'eliminazione di Atalanta e Milan, esce anche lantus, che perde 3-1 in casa del Psv dopo i tempi. Gli olandesi vanno in vantaggio con Perisic (già autore della rete del 2-1 dell'andata) nel secondo tempo, quindi pareggia il solito Kolo Muani per i bianconeri ma al 74' è Saibari a gelare la squadra di Motta con il 2-1 che porta appunto ai. La, che ha sempre dato l'impressione di faticare, si piega definitivamente al 98' con la rete di Ryan Flamingo: il giocatore, transitato anche nel Sassuolo, segna il 3-1 che condanna anche la terza italiana in corsa per la fase finale di. Sconfitta inaspettata ma alla luce di questa partita giusta: lantus esce e ora si dovrà concentrare solo sul campionato per restare ancora alla qualificazione per il prossimo anno.